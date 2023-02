Mit 68 Jahren: Wrestling-Legende Lanny Poffo ist verstorben

Traurige Nachrichten aus dem Wrestling. 1974 trat Lanny Poffo das erste Mal in den Wrestling-Ring. Von dort an konnte er sich als Kampfsportler einen Namen machen und stieg sogar bis in die WWE Hall of Fame auf. Nachdem er sich aus dem Sport zurückgezogen hatte, war der Kanadier unter anderem als Lyriker aktiv. Nun müssen seine Fans jedoch Abschied nehmen: Lanny ist mit 68 Jahren verstorben.

Die Nachricht von Lannys Tod wird heute durch seinen Kollegen und WWE-Kämpfer "Hackshaw" Jim Duggan bekannt. "Mit sehr, sehr schwerem Herzen wurde ich gebeten, alle über den Tod unseres Freundes und Kollegen Lanny Poffo, 'The Genius', zu informieren. Ruhe in Frieden, Lanny", schreibt er bei Instagram zu einer Reihe von Bildern von seinem Kumpel. Über die genaue Todesursache ist bisher aber noch nichts bekannt. In der Wrestling-Szene war der Sportler lange unter dem Spitznamen "Leaping Lanny Poffo" bekannt, bevor er dann "The Genius" getauft wurde.

Neben Lanny war auch sein Bruder Randy Savage lange als Wrestler tätig. Der als "Macho Man" bekannte Kämpfer starb bereits im Mai 2011, nachdem er mit seinem PKW einen Unfall verursacht hatte. Angeblich soll er am Steuer einen Herzinfarkt erlitten haben. Seine Frau Barbara überlebte das Unglück.

Anzeige

Instagram / lannypoffo Lanny Poffo, WWE-Legende

Anzeige

Instagram / lannypoffo Lanny "The Genius" Poffo, ehemaliger Wrestler

Anzeige

Getty Images Randy "Macho Man" Savage", Wrestler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de