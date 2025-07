Stephen Baldwin feiert Tochter Hailey Biebers Milliardendeal

Hailey Bieber (28), die vor allem mit ihrer turbulenten Ehe zu Sänger Justin Bieber (31) immer wieder für Schlagzeilen sorgt, hat mit ihrem Unternehmen Rhode Skin den ganz großen Wurf gelandet: Die 28-Jährige verkaufte ihre Hautpflegemarke kürzlich für eine beeindruckende Summe von einer Milliarde Dollar an den Kosmetikriesen e.l.f. Beauty – ein Deal, der Branchenkenner staunen lässt. Besonders stolz: ihr Vater, Schauspieler Stephen Baldwin (59). In Adam Carollas Podcast "The Adam Carolla Show" spricht der 59-Jährige offen über seine Bewunderung für Haileys Zielstrebigkeit. "Es hat sie drei Jahre gekostet – das war wirklich kein einfacher Weg", betont der US-Amerikaner.

Laut Stephen hat Hailey den Erfolg ihres Unternehmens keineswegs dem Zufall überlassen. Schon vor einigen Jahren habe sie ein interessantes Angebot gehabt, in der Kosmetikbranche Fuß zu fassen, sich damals aber bewusst dagegen entschieden. Ihr Ziel sei es immer gewesen, eine eigene Marke zu schaffen, hinter der sie selbst vollkommen steht. "Sie wollte ein Produkt haben, das sie tatsächlich selbst benutzt, und nicht irgendeinen Blödsinn, der nur unter ihrem Namen vermarktet wird", betont er stolz. Diese Einstellung, mit der sie den Fokus auf Qualität gelegt habe, sei am Ende das Erfolgsrezept ihres Deals gewesen.

Als Tochter aus einer prominenten Familie kennt Hailey das Rampenlicht seit Kindertagen. Ihr Vater Stephen, der selbst in Hollywood aktiv war, ist der jüngere Bruder von Schauspieler Alec Baldwin (67) und weiß, wie viel Arbeit hinter der schillernden Fassade der berühmten Familie tatsächlich steckt. Doch anstatt nur von ihrem großen Namen zu profitieren, hat sich Hailey früh als Model und Unternehmerin eine eigene Identität aufgebaut. Seit ihrer Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 steht sie noch stärker im Fokus – doch sie lässt sich offenbar nicht davon vereinnahmen. Der Milliarden-Deal mit e.l.f. Beauty unterstreicht, wie konsequent sie ihren eigenen Weg geht.

Anzeige Anzeige

Larry Busacca / Getty Images Hailey Bieber und Vater Stephen Baldwin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber posiert auf der Met Gala 2025 in New York

Anzeige Anzeige

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024