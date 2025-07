Nicht dabei: Victoria Beckham gratuliert Mel B. zur Hochzeit

Melanie Brown, bekannt als Mel B. (50), feierte am heutigen Samstag ihre Hochzeit mit Rory McPhee in der beeindruckenden St. Paul's Cathedral in London. Doch zwei prominente Personen fehlen bei diesem besonderen Anlass: Geri Halliwell (52) und Victoria Beckham (51). Letztere konnte aufgrund von lang geplanten Auslandsverpflichtungen nicht dabei sein. Dennoch ließ Victoria es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche über ihre Instagram-Story zu teilen. Zu einer nostalgischen Schwarz-Weiß-Aufnahme der Spice Girls schrieb die Designerin: "Herzlichen Glückwunsch Mel und Rory zu eurem besonderen Tag! Ich wünsche euch ein Leben voller Glück! Ich schicke dir Liebe, Mel. Rory ist ein wahrer Glückspilz [dich zu haben]."

Innerhalb der Spice Girls war die Beziehung zwischen den Bandmitgliedern nicht immer reibungslos. Vor allem zwischen Mel und Geri soll es Spannungen gegeben haben – besonders nach Mels Enthüllungen über eine angebliche kurze Liebelei der beiden Sängerinnen in den 90er-Jahren. Diese Bemerkung missfiel nicht nur Geri, sondern wohl auch ihrem Ehemann Christian Horner (51), der Berichten zufolge "entsetzt" darüber war. Auch mit einem Scherz über Geris Alter soll Mel für Frust bei ihr gesorgt haben. Ob sie wegen des angespannten Verhältnisses nicht zur Hochzeit kam oder wegen anderer Verpflichtungen, ist unklar.

Für Mel ist der Tag aber auch ohne zwei ihrer ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen ein wahr gewordener Traum. In ihrem Verlobten hat sie wohl endlich ihren Mister Right gefunden, nachdem sie in der Vergangenheit einige schwierige Beziehungen durchlebt hatte. Rory ist ein langjähriger Freund der Familie. Die beiden lernten sich 2019 besser kennen, als Mel sich von Stephen Belafonte (50) trennte – der Friseur tröstete sie in dieser aufwühlenden Zeit. Drei Jahre später hielt Rory um ihre Hand an und darf sich ab heute nun endlich ihr Ehemann nennen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Victoria Beckham und Mel B.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee