Gemeinsamer Alltag: Streiten Dennis Gries und Katja oft?

Dennis Gries und Katja Geretschuchin (30) lernten sich 2023 bei den Dreharbeiten für Die Bachelors kennen und lieben. Mittlerweile wohnen die beiden Realitystars gemeinsam in Dennis' Heimat im Allgäu und genießen ihr gemeinsames Leben. Promiflash hat nachgehakt: Ist bei den beiden alles harmonisch oder geraten sie auch mal aneinander? "Ab und zu kloppen wir uns schon mit den Boxhandschuhen", scherzt Dennis und führt weiter aus: "Nein, Spaß. Also wirklich, ich könnte es mir nicht einfacher mit jemandem vorstellen, als mit Katja zu leben."

Beide betonen, von Zoff und Reibereien sei in ihrem Alltag keine Spur. "Selbst wenn wir mal streiten, ist das immer auf einer super respektvollen Ebene", freut sich Dennis im Interview mit Promiflash. Auch Katja fügt hinzu: "Sehr wohlwollend." Der einzige größere Konfliktpunkt in der Vergangenheit sei die Wohnungseinrichtung gewesen, wie die Influencerin lachend zugibt: "Das Einrichtungsthema ist natürlich schon bei uns sehr unterschiedlich. Das ist nicht mehr so ein Thema, weil wir eine Lösung gefunden haben: Ich darf alles machen." Damit wäre dieser Streitpunkt offenbar ausgeräumt.

Da das Zusammenleben der beiden Turteltauben so harmonisch läuft, schmieden sie bereits gemeinsame Zukunftspläne. "Das Schöne ist, wir haben die gleiche Zukunftsvision. Das ist schon mal sehr wichtig", betont Dennis gegenüber Promiflash. Katja stimmt ihm zu und führt weiter aus: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Wir wollen auch irgendwann heiraten." Ein wenig Zeit wollen sich die beiden trotzdem noch lassen.

Nicole Kubelka / Future Image Dennis Gries und Katja Geretschuchin bei den Bunte New Faces Awards 2025

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries