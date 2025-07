Ingo Lenßen sinnt über den schweren Verlust seiner Eltern

Ehrliche Worte über Trauer und Verlust: In einem bewegenden Gespräch im Bild-Podcast "MayWay" hat Ingo Lenßen (64) tiefe Einblicke in seine Familie gewährt und dabei besonders den Verlust seiner Eltern thematisiert. Seine Mutter Liesel starb 2008 im Alter von 77 Jahren, nur zwei Wochen nach der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Nachricht kam für den TV-Anwalt und seinen Bruder Frank völlig unerwartet: Anfangs hatten sie bei den Symptomen lediglich an eine Grippe gedacht. Nach der Diagnose entschieden die Brüder gemeinsam, ihrer Mutter ihren größten Wunsch zu erfüllen: zu Hause sein bis zuletzt. "Im Grunde ist es genau das gewesen, was sie immer wollte. Denn sie hatte immer zu uns gesagt: 'Und ihr werdet mich niemals waschen müssen!'", erinnerte er sich im Gespräch. "Drei oder vier Tage später ist sie dann gestorben."

Die Krankheit seiner Mutter war so weit fortgeschritten, dass sie ihre Kinder letztlich nicht mehr erkannte. Bereits 2004 musste sich der Jurist von seinem Vater Werner verabschieden. Dieser hatte eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich, darunter Darmkrebs, einen Hirnschlag, einen Herzinfarkt und eine Lebertransplantation. Kurz vor seinem Tod wandte Werner sich an seinen Sohn und sprach mit ihm offen über seinen Wunsch, nicht mehr weiterleben zu wollen. "Zwischen mir und meinem Vater war alles gesagt", erzählte der Publikumsliebling, gerührt von der engen Bindung, die durch die schweren Jahre noch tiefer geworden war. Der Verlust fiel dennoch sehr schwer, zumal Ingo seinen Vater als großartiges Vorbild empfand.

Aus diesen traurigen Erfahrungen schöpfte Ingo viele wertvolle Lektionen für sein eigenes Familienleben. Offenheit und Versöhnung waren in seinem Elternhaus stets feste Grundprinzipien: "Geh nie im Streit mit dem ins Bett, den du liebst", pflegte seine Mutter stets zu sagen. Diese Worte leiten ihn bis heute, sowohl in seinem persönlichen Leben mit seiner Frau und seinem Sohn als auch in seiner engen Beziehung zu seinem Bruder, mit dem er seit Kindertagen eine unerschütterliche Verbindung teilt. Anfang der 2000er Jahre gelang ihm der Einstieg ins Fernsehen mit der Sat.1-Rechtsshow "Richter Alexander Hold". Zwischen 2003 und 2009 spielte er außerdem die Hauptrolle in "Lenßen & Partner", einer täglichen Serie, die ihn in ganz Deutschland bekannt machte.

Christian Augustin / Getty Images TV-Anwalt Ingo Lenßen bei einer Pressekonferenz in Hamburg 2013

Hannes Magerstaedt / Getty Images TV-Gesicht Ingo Lenßen 2011 in München

