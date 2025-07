Bonnie Blue sieht sich als Vorreiterin der Pornobranche

Bonnie Blue, bekannt für ihre Tätigkeiten im Bereich der Erwachsenenunterhaltung und ihren enormen Arbeitseifer, sprach kürzlich mit Us Weekly über ihre besondere Rolle in der Branche. Die 26-Jährige erklärte, dass andere Pornodarstellerinnen regelmäßig ungeniert ihre Ideen übernehmen würden. "Ich mache etwas, und zwei Wochen später wird es kopiert", sagt Bonnie, die im Januar mit einem Marathon von 1.057 Männern in zwölf Stunden Schlagzeilen machte. Ebenfalls mit Ausdauer punktete allerdings bereits im Herbst 2024 die Britin Lily Phillips (23), die erst kürzlich mit 1.113 Männern in zwölf Stunden einen weiteren Höchstwert lieferte. Im Frühjahr 2025 schloss sich schließlich die Australierin Annie Knight mit einem Rekord von 583 Männern in sechs Stunden dem Trend an – musste allerdings im Anschluss medizinisch behandelt werden.

Selbstbewusst betont Bonnie im Interview ihre vermeintlich notwendige Härte, um in diesem körperlich herausfordernden Business zu bestehen: "Der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Darstellerinnen ist, dass ich danach nicht rumheule und über meine Genesung im Krankenhaus vlogge. Ich gehe einfach – mit einem Lächeln." Allerdings führte ihr Engagement in der Vergangenheit nicht nur zu Lob. Nachdem Bonnie eine neue, umstrittene Veranstaltung namens "Petting Zoo" angekündigt hatte, bei der sie sich – an Ketten gelegt – von 2.000 Männern "streicheln" lassen wollte, berichtete sie, dass ihr Konto bei OnlyFans gesperrt wurde. Bonnie hat seitdem zur Plattform Fansly gewechselt, die sie als "sex-positiver" beschreibt. Angesichts der teilweise negativen Berichterstattung bleibt sie überzeugt: "Ich bekomme so viel Hass, weil ich so stark wirke. Menschen denken, ich kann das ab und greifen mich deswegen umso mehr an."

Die auffällige Selbstinszenierung der 26-Jährigen wird von Kritikern klar als Rage Bait eingeordnet – als Strategie, durch das gezielte Erregen von Empörung und Wut Aufmerksamkeit zu generieren. Dagegen sieht sich Bonnie selbst als innovative Wegbereiterin und behauptet, die Branche mit ihren Ideen zu revolutionieren. Dazu zählt sie laut Us Weekly erstaunlicherweise auch gängige Elemente des Genres – etwa, dass teilnehmende Männer nur maskiert zu sehen sind und Füße oft in das erotische Spiel integriert werden. So steht Bonnies Name laut eigener Aussage nicht nur für mutigen Content, sondern auch für einen positiven, modernen Umgang mit speziellen sexuellen Vorlieben – ein Ansatz, der ihr trotz aller Kontroversen eine treue Anhängerschaft eingebracht hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Pornodarstellerin