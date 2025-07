Miley Cyrus wird Stern auf Hollywoods Walk of Fame erhalten

Miley Cyrus (32) darf sich jetzt über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Die Sängerin und Schauspielerin wird im nächsten Jahr mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame geehrt. Die "Party in the U.S.A."-Interpretin gehört zu den 35 neuen Mitgliedern der Class of 2026, wie die Hollywood Chamber of Commerce nun bekannt gab. Miley zeigte sich überwältigt und teilte ihre Freude auf Instagram: "Jetzt auf diesem legendären Boulevard zu stehen, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an." Ihre Verbindung zur berühmten Promenadenstraße reicht bis in ihre Kindheit zurück, als sie mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (63) dort Spaziergänge unternahm und gemeinsam Souvenirs kaufte.

Mit der Erinnerung an den Hollywood Boulevard verbindet Miley laut Entertainment Weekly jedoch nicht nur Schönes. Im Mai erzählte die ehemalige Hannah Montana-Darstellerin bei "Jimmy Kimmel Live" von den Dreharbeiten zu ihrem visuellen Album "Something Beautiful", bei denen sie auch direkt auf dem Boden der Touristenattraktion performte. Wochen später fand sie sich mit einer schweren Infektion auf der Intensivstation wieder, da sich an ihrem Knie eine Entzündung entwickelt hatte. Wie sie mit einem Augenzwinkern erzählte, waren die Ärzte entsetzt, dass Miley über den Boden des Walk of Fame gerollt war – besonders angesichts der unhygienischen Zustände einer so stark frequentierten Touristenattraktion.

Neben Miley sollen auch viele weitere bekannte Namen mit einem Stern geehrt werden, darunter Timothée Chalamet (29), Sarah Michelle Gellar (48) und Demi Moore (62). Für Mileys Fans und die Sängerin selbst ist die Aufnahme auf den Walk of Fame jedoch etwas ganz Besonderes. Miley strahlt viel Stolz über diesen Abschnitt ihres Lebens aus, den sie als Meilenstein für ihre Karriere und als Hommage an ihre Kindheit ansieht. Auf Instagram schreibt sie: "Dieser Moment wird für immer bleiben, und ich danke allen in meinem Leben, die das möglich gemacht haben. Ich bin dankbar, dass ich diesen Stern mit euch teilen kann."

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images / Emma McIntyre Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus zeigt sich bei der New York-Premiere ihres neuen Albums im Juni 2025