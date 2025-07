Dafür ist Kaja Schmidt-Tychsen "Alles was zählt" dankbar

Kaja Schmidt-Tychsen (44) nimmt Abschied von ihrer Rolle als Jenny Steinkamp in der beliebten Serie Alles was zählt. Am 4. Juli flimmerte ihre letzte Folge über die Bildschirme und markierte damit das Ende einer Ära nach 14 intensiven Jahren. Im Gespräch mit Promiflash erzählt die Schauspielerin nun, was sie zurzeit empfindet. "Liebe, nichts als Liebe! Ich bin so dankbar für diese unglaublich intensiven Jahre! Für all die schönen, warmen, sehr lustigen Begegnungen mit den Kollegen vor und hinter der Kamera. Für Freundschaften, die darüber entstanden sind", schwärmt die gebürtige Flensburgerin.

Der Abschied von der Daily lässt die Serienlegende mit gemischten Gefühlen zurück. Vor allem die tägliche Auseinandersetzung mit ihrer Rolle als Jenny wird Kaja vermissen. "So eine vielschichtige Frau über so eine lange Zeit spielen zu dürfen, ist echt ein Geschenk!", erzählt sie im Promiflash-Interview und berichtet außerdem: "Klar weint da ein Auge beim Verlassen dieser Family, aber das andere Auge lacht und freut sich extrem auf die neuen Rollen und Herausforderungen!"

Für Kaja war "Alles was zählt" nicht nur eine berufliche Station, sondern auch eine Bühne für langjährige Bindungen und Erfolge. Ihre Darstellung der Jenny Steinkamp brachte ihr sowohl Anerkennung als auch eine engagierte Fangemeinde. Viele Zuschauer hoffen auf eine baldige Rückkehr ihrer Lieblingsdarstellerin, doch die 44-Jährige kann dies zurzeit noch nicht versprechen. Gegenüber Promiflash erklärt sie: "Sag niemals nie! Aber geplant ist es gerade noch nicht. Ich muss mich doch erst mal in neuen Rollen und Formaten ausprobieren!"

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Amrei Haardt, Féréba Koné und Sarah Victoria Schalow, "Alles was zählt"-Stars

RTL / Jule Zielke "Alles was zählt"-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen auf Mallorca