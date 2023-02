"Murphy Brown"-Star Charles Kimbrough ist mit 86 verstorben

Fans der Serie "Murphy Brown" müssen Abschied nehmen! In der Rolle als TV-Moderator Jim Dial wurde der Schauspieler Charles Kimbrough 1988 mit der Sitcom international bekannt. Ganze zehn Jahre wirkte er in dem Comedy-Format mit. Danach war er auch Synchronsprecher, unter anderem für den Disney-Film "Der Glöckner von Notre Dame". Seine schauspielerische Leistung brachte ihm hier sogar eine Emmy-Nominierung ein. Doch nun erreichen seine Fans tragische Neuigkeiten: Charles ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Gegenüber der New York Times machte Charles' Sohn John Kimbrough die traurigen Neuigkeiten bekannt: Sein Vater sei bereits am 11. Januar in Culver City im US-Bundesstaat Kalifornien verstorben. Nähere Informationen zu seinen Todesumständen gibt es derzeit noch nicht. Er hinterlässt seinen Sohn, der aus der Ehe mit der Schauspielerin Beth Howard stammt. Die beiden waren von 2002 bis 2015 verheiratet. Genau wie sein Vater schlug auch John die künstlerische Laufbahn ein und wurde Sänger und Gitarrist der Indie-Rockband Walt Mink.

Neben seiner Laufbahn vor der Kamera war Charles auch viele Jahre seiner Karriere auf der Bühne tätig. So debütierte er 1969 in dem Theaterstück "Cop-Out" am Broadway. 1970 und 1972 spielte er außerdem in dem Musical "Company" mit. Für seine Performance wurde er 1971 sogar für einen Tony Award nominiert.

Charles Kimbrough bei den zehnten TV Land Awards 2012

Charles Kimbrough in New York City 2012

Charles Kimbrough, TV-Darsteller

