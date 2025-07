Ryan Phillippe kehrt nicht in Kult-Horrorfilm zurück

Ryan Phillippe (50) verkörperte in dem Kultfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" aus dem Jahr 1997 den selbstbewussten Barry Cox. Damals spielte er an der Seite von Sarah Michelle Gellar (48), Jennifer Love Hewitt (46) und Freddie Prinze Junior (49). In der aktuellen Fortsetzung, die gerade in den Kinos gestartet ist, fehlt Ryan nun allerdings. Während Jennifer als Julie James, Freddie als Ray Bronson und auch Sarah in Form einer Traumsequenz als Helen Shivers für den neuen Film zurückkehrten, blieb der verstorbene Barry nur am Rande eine Erwähnung.

Der Produzent Neal H. Moritz erklärte gegenüber People, dass eine Rückkehr von Ryan durchaus in Betracht gezogen wurde, sich aber letztlich als zu viel für die ohnehin schon mit vielen Anspielungen gespickte Fortsetzung herausstellte. "Es begann sich anzufühlen, als hätten wir zu viele Ideen", sagte er. Dennoch betonte der Produzent die Wertschätzung für Ryans Arbeit: "Er ist großartig. Und ich glaube, es gibt eine sehr unterhaltsame Möglichkeit, Ryan in eine Fortsetzung zu integrieren, die ich mir sehr wünsche." Für Fans von Ryan gibt es jedoch auch abseits des Horrorgenres ein Wiedersehen: Er spielt aktuell in der Amazon-Serie "Motorheads" mit und wird in den Dramen "One Mile" und dessen Fortsetzung sowie dem Thriller "The Patient" zu sehen sein.

Fans, die ihn in den 90ern durch seine Rollen in Teenie-Hits wie "Eiskalte Engel" und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" liebten, schätzen heute auch seine Vielfalt als Schauspieler in neuen Formaten. Abseits der Leinwand ist Ryan Vater von drei Kindern. Nach der Hochzeit und späteren Scheidung mit Reese Witherspoon (49) teilen die beiden sich die Kinder Ava (25) und Deacon (21). Ryans drittes Kind, seine Tochter Kai, stammt aus einer späteren, kurzzeitigen Beziehung mit Alexis Knapp. Das Verhältnis zu seinen Kindern soll allerdings ganz unterschiedlich sein, so wurde kürzlich bekannt, dass seine Tochter Ava den Kontakt zu ihm abgebrochen habe.

Getty Images Ryan Phillippe bei der Premiere von "Motorheads" in Los Angeles

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast", 1997

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe und Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe