Couple Goals: Courteney Cox verzaubert mit süßem Liebespost

Courteney Cox (61) hat ihrem Partner Johnny McDaid (49) auf Instagram eine besonders liebevolle Geburtstagsüberraschung gemacht. Anlässlich seines Geburtstags am 24. Juli veröffentlichte die Schauspielerin eine Serie von Fotos, die die beiden an scheinbar malerischen Orten zeigen. "Happy Birthday J. Du bedeutest so viel für so viele, aber für mich bist du alles. Ich liebe dich", schrieb Courteney zu den Aufnahmen. Auf den Bildern sieht man das Paar unter anderem Arm in Arm auf einem Balkon mit Wasserblick, sowie bei einem entspannten Moment am Strand. Eines der Fotos zeigt Courteney, wie sie Johnny zärtlich einen Kuss auf die Wange gibt – eine Szene, die ihre Fans mit unzähligen Kommentaren feierten.

Kennengelernt haben sich Courteney und der Musiker Johnny McDaid im Jahr 2013, vorgestellt wurden sie von ihrem gemeinsamen Freund Ed Sheeran (34). Es funkte schnell, und schon 2014 kündigten die beiden ihre Verlobung an. Doch das Märchen schien nicht zu halten: 2015 lösten sie die Verlobung überraschend auf. Trotzdem blieben die beiden ein Paar. In späteren Interviews erzählte Courteney immer wieder von Therapiesitzungen und den positiven Veränderungen in ihrer Beziehung. "Es ist jetzt besser, weil wir uns beide individuell weiterentwickelt haben", so Courteney 2019 in der "The Ellen DeGeneres Show". Die gemeinsame Zeit scheint das Paar nur noch enger zusammengeschweißt zu haben.

Courteney ist bekannt für ihren Humor und ihre Bodenständigkeit, die sie auch in den sozialen Medien offen zeigt. Ihre Posts, in denen sie sich selbst nicht zu ernst nimmt, begeistern regelmäßig ihre Fans. Zuletzt teilte sie eine lockere Fotogalerie mit unvorteilhaften Selfies und bewies damit einmal mehr ihr Selbstbewusstsein. Ihre treue Fangemeinde schätzt genau diese Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit, die Courteney zu einer der sympathischsten Persönlichkeiten der Branche macht.

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox mit Johnny McDaid

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox und Johnny McDaid

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Juli 2025