Kanye West und Bianca: Heißes Viral-Video sorgt für Aufsehen

Ein neues Video, das Daily Mail vorliegt, von Kanye West (48) und Bianca Censori (30) sorgt aktuell für Wirbel im Netz. Aufnahmen einer ausgelassenen Afterparty anlässlich der Grammy-Verleihung im vergangenen Februar zeigen die beiden dabei, wie sie leidenschaftlich Zungenküsse austauschen, während der Rapper seine Hände über ihren Körper gleiten lässt. Die Architektin wählte für die Party einen hautengen schwarzen Jumpsuit, der ihre Kurven betonte. Als das Event in den frühen Morgenstunden endete, wurde Kanye gesichtet, wie er seine Ehefrau huckepack aus dem Veranstaltungsort trug.

Das besagte Video ist gerade ein viraler Hit in den sozialen Medien, während Bianca und Kanye derzeit gemeinsam in Seoul unterwegs sind. Dabei überraschte die Modedesignerin mit einem Look, der so gar nicht zu ihrem gewagten Stil passen will: komplett verhüllt in schwarzen Leggings, flauschigen Beinstulpen und einer Schiebermütze, ihre Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Die Wahl ihrer Kleidung markiert eine deutliche Kehrtwende zu ihren sonst freizügigen Outfits, die in der Vergangenheit oft Anlass zu Diskussionen boten.

Biancas gewagte Mode und ihre provokanten Auftritte sind seit ihrer Eheschließung mit Kanye im Jahr 2022 immer wieder Gesprächsthema. Immer wieder sorgt sie, oft auf Anraten ihres berühmten Partners, mit optischen Statements für mediale Aufmerksamkeit. Ob es sich um extravagante Dessous aus essbaren Materialien handelt oder um andere aufreizende Outfits – das Paar ist bekannt dafür, bewusst Grenzen zu testen und Tabus zu brechen. Doch Biancas neueste, zurückhaltende Erscheinung in Seoul könnte auf einen neuen Stilwechsel hindeuten – oder einfach nur ein weiterer überraschender Moment in der außergewöhnlichen Beziehung der beiden sein.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

@j.ace.m/LIFESTYLOGY/TMX/Mega Kanye West und Bianca Censori im April 2024

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025