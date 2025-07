Das kostet "Der Sommer, als ich schön wurde"-Verlobungsring

In der jüngsten Folge der Prime-Video-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde", die am 23. Juli ausgestrahlt wurde, sorgte eine Verlobung für Aufsehen – und Diskussionen. Belly Conklin, gespielt von Lola Tung (22), verkündete bei einem gemeinsamen Essen mit Freunden und Familie ihre Verlobung mit Jeremiah, dargestellt von Gavin Casalegno (25). Doch die Überraschung hatte einen bitteren Beigeschmack: Der Antrag erfolgte nicht nur kurz nach der Enthüllung, dass Jeremiah Belly betrogen hatte, sondern wurde auch mit einem Ring gemacht, der im Netz für Wirbel sorgt. Das Schmuckstück, laut People Magazine ein zarter Diamantring namens "Diamond Fizz Ring" der Marke Catbird, erhielt dabei besonders wegen seiner Größe geteilte Reaktionen.

Der Ring aus recyceltem Diamant und 14-karätigem Gold ist schlicht und kostet online etwa 254 Euro. Laut Catbird soll er Nostalgie und erste Liebe symbolisieren – passend zu den Themen der Serie. Während einige Fans den Ring als stimmig für Bellys Charakter lobten, bezeichneten andere ihn spöttisch als kaum sichtbar. In den sozialen Netzwerken fielen die Reaktionen entsprechend aus: Ein User schrieb, "Belly, was genau zeigst du uns hier?", während andere den Schmuck als "realistisch" für Jeremiah verteidigten. Auch die Verlobung selbst verlief alles andere als harmonisch, da sie bei der versammelten Familie für Spannungen sorgte. Die Episode hinterließ ein großes Fragezeichen, ob das Paar nach diesen Entwicklungen zusammenbleiben kann.

Die Spannungen unter den Charakteren und die heftigen Reaktionen der Zuschauer sind nichts Neues für die Serie, die schon zuvor durch moralisch fragwürdige Entscheidungen ihrer Figuren für Diskussionen sorgte. Dass Untreue in dieser Staffel eine zentrale Rolle spielt, bleibt ein kontroverses Thema. Fans äußerten zuletzt Kritik an der deutlichen Abweichung von der Buchvorlage, in der solche Betrugsgeschichten teils gar nicht vorkommen. Besonders Jeremiah hat es schwer, Sympathien zurückzugewinnen, während Team Conrad – benannt nach seinem Bruder und Bellys Exfreund – in den sozialen Netzwerken zunehmend an Rückhalt gewinnt. Die Serie bleibt also, wie Bellys Liebesleben, eine emotionale Achterbahnfahrt, die ihre Fans spaltet.

Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno bei der "The Summer I Turned Pretty"-Premiere

Getty Images Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney

