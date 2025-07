Betrug bei "Wetten, dass..?" 1988 schrieb TV-Geschichte

Ein denkwürdiger Moment der deutschen Fernsehgeschichte ereignete sich im Jahr 1988 bei Thomas Gottschalks (75) Kultshow Wetten, dass..?. Ein Kandidat stellte sich als Thomas Rautenberg vor und behauptete, anhand des Geschmacks Buntstifte allein durch Ablecken identifizieren zu können. Die Zuschauer waren beeindruckt, als er tatsächlich jede Farbe korrekt benannte. Der Moderator Thomas testete selbst, ob Buntstifte geschmacklich zu unterscheiden sind, konnte jedoch keinen Unterschied feststellen. Doch die Überraschung folgte auf dem Fuß: Der Kandidat war gar nicht der, für den er sich ausgab, und die gesamte Wette war ein Schwindel, wie Moviepilot berichtet.

Bei dem Kandidaten handelte es sich um Bernd Fritze, den damaligen Chefredakteur des Satire-Magazins "Titanic". Mit einer verdunkelten Brille und viel Selbstbewusstsein ausgestattet, täuschte er nicht nur den Moderator, sondern auch das gesamte Studio- und Fernsehpublikum. Die Enthüllung, dass es sich um einen inszenierten Streich handelte, sorgte für erhebliche Aufregung. Als Bernd verkündete, die Auflösung der Täuschung in der nächsten Ausgabe seines Magazins zu veröffentlichen, wurde er von den Zuschauern im Studio ausgebuht. In einem Interview mit dem Magazin Spiegel im Jahr 2011 erklärte er erneut, wie der Betrug funktionierte: Er hatte seine Brille so angezogen, dass ein winziger Spalt frei blieb, durch den er die Farben der Buntstifte einfach sehen konnte.

Thomas, der in den 1980er-Jahren gerade erst das Vermächtnis seines Vorgängers Frank Elstner (83) übernommen hatte, zeigte sich damals gewohnt gelassen. Laut Bernd rief er sogar am Tag nach der Sendung in der "Titanic"-Redaktion an, um ihnen zu ihrem Coup zu gratulieren. Die Kultshow sollte weiterhin erfolgreich bleiben und Thomas avancierte zur TV-Legende. Auch wenn der Buntstift-Betrug bis heute als Skandal in die "Wetten, dass..?"-Geschichte einging, gehört er doch irgendwie zum Charme der Show, die unzählige unvergessliche Momente geschaffen hat.

Thomas Gottschalk und Bernd Fritz bei "Wetten, dass...?" 1988

Thomas Gottschalk 1990 bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022