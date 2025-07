Remake von "Mean Girls" jetzt auch auf Netflix verfügbar

Ab Freitag, dem 25. Juli, hält Netflix eine besondere Überraschung für Fans von Teenie-Komödien bereit: Das Remake des Kultfilms "Girls Club – Vorsicht bissig!" aus dem Jahr 2004 ist jetzt verfügbar. Der neue Film trägt den Titel "Mean Girls – Der Girls Club" und bringt die altbekannte Geschichte von Intrigen, Freundschaften und Highschool-Dramen in neuem Glanz zurück. Angourie Rice (24) übernimmt die Rolle der Cady Heron, die im Original Lindsay Lohan (39) spielte. An ihrer Seite sind unter anderem Reneé Rapp (25) als Regina George und Christopher Briney (27) als Aaron Samuels zu sehen. Gleich geblieben ist die Grundstory: Cady freundet sich mit den beliebten Plastics an, bis Neid und Rivalitäten die Clique zum Zerbrechen bringen.

Anders als das Original ist das Remake ein Musical und basiert auf der erfolgreichen Bühnenadaption von 2017. Regie führten Samantha Jayne und Arturo Perez Jr., die besonders durch die dynamischen Musical-Einlagen und aufwendigen Choreografien glänzen. In Kritiken wird der Film bereits lobend hervorgehoben. Filmexperte Sidney Schering beschreibt die kreative Inszenierung so: "Die Bildsprache, Choreografien und die Präsentation der Musical-Elemente sind perfekt auf die Figuren und ihre Perspektiven abgestimmt." Trotz der positiven Resonanz konnte die Neuauflage Anfang des Jahres im Kino nicht an die Erfolge des Originals anknüpfen, das damals allein in Deutschland über 750.000 Kinobesucher hatte.

"Mean Girls" ist längst mehr als nur ein Film. Der Kult um die bissige Highschool-Komödie prägt seit Jahren den allgemeinen Sprachgebrauch und hat zahlreiche Fans weltweit begeistert. Besonders Lindsay und Rachel McAdams (46) wurden durch ihre Rollen unvergesslich. Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung mit den beiden Hauptdarstellerinnen kursieren schon länger, jedoch bleibt unklar, ob und wann ein weiteres Kapitel der Kultreihe Wirklichkeit werden könnte. Fans dürfen sich derweil über das neue Musical-Remake freuen und in Erinnerungen an ihre Lieblingsrezepte für "Burn Books" schwelgen!

ActionPress/Paramount Pictures Reneé Rapp als Regina George in "Mean Girls – Der Girls Club", 2024

ActionPress/Paramount Pictures Angourie Rice als Cady Heron in "Mean Girls – Der Girls Club", 2024

ActionPress/Paramount Pictures Tina Fey im Film "Mean Girls – Der Girls Club"

