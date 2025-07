Er ist laut einer Studie der meistgehasste Schauspieler

Eine neue Studie könnte für Unbehagen in Hollywood sorgen. Der Journalist Daniel Parris von der Organisation Stat Significant analysierte im Frühjahr 2025, welche Schauspieler die Zuschauer am wenigsten mögen. Die Grundlage dafür waren filmbezogene Datenanalysen, bei denen Kritiken auf Plattformen wie IMDb und Rotten Tomatoes ausgewertet wurden. Auf dem traurigen Platz eins landete dabei Adam Sandler (58). Viele Werke des Komikers, wie "Kindsköpfe 2" und "The Ridiculous 6", gehören zu den Filmen, die Zuschauer besonders schlecht beurteilen. Obendrein sammelte Adam in seiner Karriere bislang zwölf Goldene Himbeeren – ein Preis, der auch als "Anti-Oscar" bezeichnet wird.

Doch auch andere Schauspieler gerieten durch die Studie in die Bredouille. Offenbar sind viele Fans genervt von einigen der erfolgreichsten Comedians der Welt. Pauly Shore, Rob Schneider (61), Tom Arnold (66), Martin Lawrence (60) und sogar Eddie Murphy (64) finden sich in der Top Ten der Liste wieder. Auch die Actionhelden Jean-Claude van Damme (64) und Sylvester Stallone (79) können sich nicht gerade über ausgezeichnete Kritiken für ihre Filme freuen. Sie sind ebenfalls in dem Negativ-Ranking vertreten.

Außerhalb seiner Filme ist Adam für seinen ausgefallenen Stil bekannt. Auch bei der Oscar-Verleihung 2025 fiel er mit seinem Outfit auf. Statt eines schicken Smokings trug der "Happy Gilmore"-Star Basketballshorts und eine türkisfarbene Kapuzenjacke. Außerdem blitzte ein Hawaiihemd unter seinen Klamotten hervor. Moderator Conan O'Brien (62) ließ dies nicht unkommentiert und scherzte: "Du bist angezogen wie ein Typ, der nachts um 2 Uhr Videopoker spielt."

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Eddie Murphy im Januar 2020 in Santa Monica

Getty Images Adam Sandler bei den Oscars 2025