Modeljob auf Hawaii: Iris Kleins Name sorgt für Verwirrung

Reality-TV-Star Iris Klein (58) hat sich jetzt einen Traum erfüllt und startete erneut als Model durch – diesmal auf Hawaii! Auf Einladung ihrer Freundin, Designerin Pia Bolte, reiste die 58-Jährige laut RTL nach Honolulu, um dort an einer Modenschau teilzunehmen. Für Aufsehen sorgte dabei ein amüsanter Fauxpas: Der US-amerikanische Veranstalter verwechselte ihren Namen und nannte sie wiederholt "Ines". Selbst ein Hinweis von RTL konnte den kleinen Namensfehler nicht korrigieren. Dennoch zeigte sich der Veranstalter begeistert von der Performance der Deutschen: "Ich sehe Herz, Seele und Selbstvertrauen, wenn sie auf dem Laufsteg ist. Wir sind sehr, sehr begeistert, sie dabei zu haben."

Auch die Laufstegtrainerin vor Ort wollte wohl zunächst erfahren, wer Iris Klein überhaupt ist. So erklärte Iris der ehemaligen Miss Hawaii kurzerhand, wer ihre prominente Tochter Daniela Katzenberger (38) ist. Mit einem Augenzwinkern sagte sie: "Wie die Kardashians in Deutschland!" Trotz holprigen Starts überzeugte Iris am Ende mit ihrer Darbietung. Designerin Pia Bolte zeigte sich ebenfalls begeistert von der gelungenen Zusammenarbeit und dem positiven Feedback des Publikums.

Ein Ausflug in die Modewelt kommt für Iris Klein nicht von ungefähr: Die temperamentvolle "Katzenmama" hat bereits mehrfach im Ausland als Model überzeugt – und bewiesen, dass sie mehr kann als Reality-TV. Privat sorgt sie derzeit ebenfalls für Schlagzeilen: Kürzlich verriet sie, dass sie wieder ihren früheren Nachnamen "Katzenberger" annehmen möchte. Ob aus "Ines" also nun bald eine feste Größe auf den internationalen Laufstegen wird? Auf Hawaii hat sie jedenfalls eindrucksvoll gezeigt, dass sie das Potenzial dazu hat.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im April 2025

Stephen Smith / SIPA USA Iris Klein bei der New Yorker Fashion Week im Februar 2024

