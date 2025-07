Besorgte Fans: Jasi_xx3s Freund Mou Osman spricht Klartext

Nach intensiven Diskussionen unter ihren Fans äußerte sich Jasmin Schneider alias Jasi_xx3 (22) gemeinsam mit ihrem Freund Mou Osman zu dessen aktuellem Gesundheitszustand. In einem Instagram-Video erklärte der Familienvater, dass er in den vergangenen Jahren mit seinem Essverhalten zu kämpfen hatte. "Vor ein paar Jährchen sah ich anders aus, aber ich hatte immer Probleme, normal zu essen", gab Mou zu. Letztes Jahr sei die Situation eskaliert, doch inzwischen habe er wieder zugenommen. Auch wenn er aktuell "dünn" wirke, gehe es ihm gut, versicherte der Influencer.

Die 22-Jährige bestätigte in dem Video, dass Mou zwar sichtbar an Masse verloren habe, sich sein Gewicht aber in einem gesunden Rahmen befinde. Laut Mou sei ihm bewusst, dass viele ihn immer noch als zu dünn wahrnehmen. In dem kurzen Clip sprach er ebenfalls über seine Pläne, in Zukunft Muskelmasse aufzubauen: "Ich gehe bald trainieren, um das auszugleichen." Die Aussagen des Influencers sollen auch die wachsende Besorgnis seiner Community mildern, die seinen äußeren Wandel in den letzten Monaten kritisch beobachtet hatte.

Jasmin hatte sich in der Vergangenheit bereits zu den Sorgen ihrer Fans geäußert, wollte aber klare Details ihrem Partner überlassen. "Wenn Mou bereit ist und darüber sprechen möchte, dann wird er das tun", beruhigte Jasmin ihre Community auf Instagram. Die Social-Media-Persönlichkeit teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit Mou auf Instagram und zeigte sich nun erleichtert, dass er offen über seine Probleme spricht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou Osman, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Influencer Jasi_xx3 und Mou Osman mit ihrer Tochter Liviya, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin