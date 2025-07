Joe und Nick Jonas packen über ihre Keuschheitsringe aus

Die Jonas Brothers, bestehend aus Kevin (37), Joe (35) und Nick Jonas (32), sprachen jetzt im Podcast "Podcrushed" von Penn Badgley (38) über die unangenehmen Erfahrungen ihrer frühen Karriere. Besonders im Fokus stand dabei die mediale Aufmerksamkeit rund um ihre sogenannten Keuschheitsringe – ein öffentlich getragenes Versprechen, mit dem ersten Geschlechtsverkehr bis zur Ehe zu warten. Kevin war laut Berichten damals 17 Jahre alt, Joe 15 und Nick gerade einmal 12. Alle drei wurden in Interviews wiederholt zu Sexualität und Religion befragt und mit fragwürdigen Vorwürfen konfrontiert. Joe erinnerte sich: "Du fühlst dich unter Druck gesetzt. Ich kann definitiv für uns alle drei sprechen."

Die Entscheidung für die Ringe führten die Brüder auf ihren religiösen Hintergrund und die Traditionen innerhalb ihrer Kirche zurück – ein Versprechen, das damals in ihrem Umfeld viele Jugendliche ablegten, so Joe. Die öffentliche Reaktion darauf war jedoch belastend, weil sie als Teenager kaum darauf vorbereitet waren. Nick betonte laut Daily Mail, wie sehr sich die Unterhaltungsbranche seitdem verändert habe. Heute wäre es unvorstellbar, dass ein 14-Jähriger auf diese Weise zu seinem Sexualleben befragt würde. Trotz der schwierigen Erfahrungen als Teenie-Stars ziehen die Brüder inzwischen auch positive Erkenntnisse aus dieser Zeit. Vor allem, da sie ihnen geholfen haben, früh Selbstreflexion zu entwickeln, so Nick. Joe betonte: "Offensichtlich war das beängstigend und hat uns fertig gemacht, bis wir an einen Punkt kamen, wo wir dachten: Scheiß drauf."

Kevin, der älteste der Jonas Brothers, hat bereits in der Vergangenheit offen über persönliche Herausforderungen gesprochen. Nach der vorübergehenden Trennung der Band im Jahr 2013 geriet er durch unglückliche Investitionen in finanzielle Schwierigkeiten und verlor nahezu sein gesamtes Vermögen. Diese Rückschläge sowie die Erfahrung des frühen Erfolgs und des gewaltigen Drucks, der auf den Brüdern lastete, scheinen die Familie aber nur stärker gemacht zu haben. Kevin ist seit 2009 mit Danielle Jonas (38) verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Auch Joe und Nick haben inzwischen eigene Familien gegründet.

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas im November 2022

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas, die Jonas Brothers im Jahr 2008

Getty Images Die Jonas Brothers beim Silvester-Konzert am Times Square, 2024/25