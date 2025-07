Wimbledon-Finale: Standing Ovation berührte Prinzessin Kate

Anfang Juli besuchte Prinzessin Kate (43) das Frauen-Finale von Wimbledon. Als sie die Tribüne betrat, wurde die Princess Of Wales gebührend empfangen – sie erhielt großen Jubel und sogar eine Standing Ovation vom Publikum. Das Ganze sei zwei Jahre nach ihrer Krebsdiagnose total unerwartet für sie gekommen. Kate war "wirklich überrascht und fühlte sich dadurch geehrt", berichtete ein Insider gegenüber US Weekly und fügte außerdem hinzu: "Sie verfolgt die Presse nicht, daher war es für sie unglaublich erfüllend, eine echte Reaktion aus der realen Welt zu bekommen."

Seit vergangenem September bekommt Kate keine Chemotherapie mehr. Erst vor wenigen Wochen machte die dreifache Mutter deutlich, dass sie fast täglich an ihre Krebserkrankung denke und diese sie verändert habe. "Man denkt, man kann nach der Behandlung einfach wieder normal weitermachen, aber das ist tatsächlich unglaublich schwierig", berichtete die Frau von Prinz William (43) bei einem Besuch im Colchester Hospital in Essex offen und ehrlich, wie Daily Mail sie zitierte. Sie habe immer noch Schwierigkeiten, wie gewohnt weiterzumachen. "Man steht nicht mehr unbedingt unter der Obhut des klinischen Teams, aber man ist zu Hause nicht mehr in der Lage, so normal zu funktionieren, wie man es vielleicht früher einmal getan hat", gestand Kate.

Offiziell als krebsfrei gilt Kate noch nicht. Doch der erste große Schritt ist mit ihrer Remission bereits getan. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", erklärte sie Anfang des Jahres auf Instagram in einem emotionalen Video. Die 43-Jährige tut seither alles, um gesund zu bleiben. Zu ihrer Erholung soll es seit einiger Zeit gehören, lange Spaziergänge in der Natur zu unternehmen. Auch das Klavierspielen soll Kate wieder für sich entdeckt haben – für sie ist es eine Form der persönlichen Therapie. Zudem soll auch die Zeit mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sehr heilend für sie sein.

Getty Images Prinzessin Kate beim Wimbeldon-Finale der Frauen, Juli 2025

