In Tagesschau-Pause: Jens Riewa verschluckt eine Spinne

In einer ungewöhnlichen und unfreiwillig komischen Situation hat Tagesschau-Sprecher Jens Riewa (62) in einer Sendepause eine Spinne verschluckt – und das Ganze mit Humor genommen. Ein von ihm selbst auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt die Szene, die nicht in der ARD ausgestrahlt wurde. Darin sitzt der Sprecher am Tagesschau-Pult, genießt sein Pausenbrot und wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich Spinnweben in seinen Haaren befinden. Neugierig fordert Jens den Kameramann auf, das Netz aus der Nähe zu filmen, doch die Situation nimmt eine überraschende Wende.

Während der Moderator die Spinnweben noch bewundert, krabbelt plötzlich eine Spinne aus seinen Haaren auf sein Gesicht. Er schreckt kurz auf, lacht aber direkt danach wieder. Als er merkt, dass die Spinne verschwunden ist, kommt ihm plötzlich ein beunruhigender Gedanke: "Habe ich die jetzt gerade verschluckt? Beim Einatmen?", fragt er laut. Um sicherzugehen, greift er zu einem Glas Wasser und spült mit einem Lachen seinen Mund aus. "Das glaubt mir im Kegelclub wieder keiner", witzelt er – und zeigt einmal mehr, dass er sich selbst nicht allzu ernst nimmt.

Jens beweist mit der Veröffentlichung des Videos, das von seinen Fans mit zahlreichen Kommentaren gefeiert wird, eine gute Portion Selbstironie. Der 62-Jährige teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen der Tagesschau und begeistert dabei mit seiner sympathischen und lockeren Art. Dass er vor der Kamera Humor beweisen kann, hat er schon früher gezeigt – sei es bei kleinen Lachern während der Sendung oder jetzt im Umgang mit dieser tierischen Überraschung. Die ehemalige Spinnenphobie scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören.

Getty Images Jens Riewa bei der Music Meets Media Party in Berlin im September 2012

ActionPress Jens Riewa bei einem Event in Hamburg im November 2017

Adolph,Christopher Jens Riewa bei einem Auftritt beim Aachener Karnevalsverein 2016