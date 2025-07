Podcast-Tribut für Malcolm-Jamal Warner (†54) bewegt Fans

In einem bewegenden Podcast-Tribut am 25. Juli wurde Schauspieler Malcolm-Jamal Warner (54), bekannt aus "The Cosby Show", geehrt. Die Live-Episode seines eigenen Formats "Not All Hood", moderiert von Co-Moderatorin Candace Kelley sowie den Produzenten Layne Fontes und Troy Harris, Jr., zog unzählige Fans und Weggefährten an. Besonders emotional war der Auftritt von Jessica Miesel, die mit Warner in der Serie "The Resident" vor der Kamera stand. Sie erinnerte sich an sein ansteckendes Lachen, seine Eleganz und seine besondere Fähigkeit, jeden wie einen Gleichgestellten zu behandeln. "Er konnte mit seinem Humor selbst die ernstesten Szenen auflockern", teilte sie mit.

Candace, die bis kurz vor Malcolms plötzlichem Tod mit ihm in Kontakt stand, betonte sein Engagement für die Veränderung der medialen Darstellung schwarzer Menschen. Mit ihrer gemeinsamen Podcast-Arbeit setzte Warner ein Zeichen dagegen, stereotype Rollenbilder in TV-Produktionen zu bedienen. Er habe nie gezögert, Angebote abzulehnen, die eine negative Botschaft transportieren könnten, so Candace. Sie betonte, dass bei dem Tribut Hunderte Menschen zusammenkamen, um Erinnerungen an den Schauspieler zu teilen und seine Mission weiterzuführen. Auch Autorin Kimberly Latrice Jones, die Warner unterstützt hatte, sprach über seine besondere Art, tiefe und bedeutsame Verbindungen zu knüpfen.

Malcolm-Jamal Warner, der am 20. Juli durch Ertrinken ums Leben kam, wird besonders für seine Zeit als Theo Huxtable in "The Cosby Show" in Erinnerung bleiben. Die Rolle als einziger Sohn der Familie Huxtable machte ihn in den 80er-Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter im US-Fernsehen. Doch auch hinter den Kulissen führte er ein erfülltes Leben, geprägt von Musik, Poesie und einem tiefen Wunsch, ein guter Mensch zu sein. Der Schauspieler hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter. Sein Tod hinterlässt eine Lücke – nicht nur bei Familie und Freunden, sondern auch in der Unterhaltungswelt.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

kpa Publicity / Avalon Malcolm-Jamal Warner in "The Cosby Show", 1985