Daniela Büchner teilt ihre emotionale Rückkehr in die Türkei

Reality-TV-Star Daniela Büchner (47) hat sich ihrer Vergangenheit gestellt und die Wohnung ihres verstorbenen ersten Ehemannes Yilmaz in der Türkei besucht. Unterstützt wurde die 47-Jährige dabei von ihren beiden Töchtern Joelina (25) und Jada (20), während ihr Sohn Volkan sich gegen das Betreten der Wohnung entschied. Für ihn sei der Ort, an dem sein Vater im Jahr 2009 starb, zu schmerzhaft. Die emotionale Reise wurde in einer neuen Folge der TV-Serie "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" festgehalten, die derzeit auf RTL+ zu sehen ist.

In der Wohnung, die mittlerweile von Dannis ehemaliger Schwiegermutter bewohnt wird, mussten sich die Besucherinnen den Erinnerungen und Gefühlen stellen, die die alten Räumlichkeiten hervorriefen. Während die Töchter immer wieder von ihren Emotionen überwältigt wurden, blieb Danni stark für ihre Familie. Trotz des Schmerzes hat sie inzwischen eine optimistische Einstellung gewonnen. "So traurig das alles war, ich bin heute dankbar, dass es so passiert ist, weil sonst hätte ich auch Jens (✝49) nicht kennengelernt und meine Zwillinge nicht", sagte sie mit Blick auf ihren zweiten verstorbenen Ehemann Jens Büchner.

In den vielen schweren Momenten ihres Lebens hat die fünffache Mutter gelernt, sich auf ihre Widerstandskraft zu verlassen. Ihr Lebensmotto "Alles passiert aus einem Grund" begleitet sie durch all ihre Herausforderungen. Nach dem Tod ihres ersten Mannes war es Jens, der ihr neuen Lebenssinn schenkte – mit ihm bekam sie die Zwillinge Jenna (9) und Diego (9). Danni, die mittlerweile auch als Social-Media-Star bekannt ist, lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem turbulenten Familienleben teilhaben und meistert mit bewundernswerter Stärke die Höhen und Tiefen des Lebens.

RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Oktober 2024

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025