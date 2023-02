Lena Gercke teilt sexy Foto: Partner Dustin ist begeistert

Mit diesem Schnappschuss heizt Lena Gercke (34) wohl nicht nur ihren Fans, sondern auch ihrem Partner Dustin Schöne (37) ordentlich ein! Das Model zeigt sich im Netz meist eher in lässigen Looks. Ab und zu teilt die einstige Germanys's next Topmodel-Siegerin aber auch etwas freizügigere Bilder, zum Beispiel von Shootings. Nun lieferte Lena ihren Fans eine dieser eher seltenen Aufnahmen – Dustin hat das offenbar gefallen!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige ein Foto, auf dem sie mit einem verführerischen Blick in die Kamera schaut. Sie liegt auf dem Boden und trägt lediglich ein Bralette. "Oh hi", schrieb sie dazu und zog damit nicht nur die Blicke ihrer Fans auf sich. Ihr Liebster Dustin likte das Bild und kommentierte es mit zwei Flammen-Emojis. "Dustin ist ein glücklicher Kerl", "Alles richtig gemacht, Bro" oder "Einfach 'ne zwölf von zehn geklärt", freuten sich daraufhin ein paar Follower für ihn.

Neben solch heißen Aufnahmen postet Lena ab und zu aber auch süße Pics mit ihrer Familie – wie zum Beispiel erst vor wenigen Tagen. Auf einem davon zeigte sie sich mit ihrer Tochter Lia auf dem Arm, die Ende des vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt hat. Aber auch ihre Erstgeborene Zoe ist ab und zu auf ihrem Social-Media-Profil zu sehen.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

