Seltsam? Lena Gercke posiert in Bikini und Winterstiefeln

Was für ein ungewöhnlicher Look! Lena Gercke (35) und ihr Partner Dustin Schöne (38) durften 2020 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Zwei Jahre später bekam die kleine Familie erneut Zuwachs: Das Model brachte Töchterchen Lia zur Welt. Seitdem gibt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Meistens präsentiert sie sich in lässigen Looks, doch manchmal heizt sie ihren Fans mit freizügigen Schnappschüssen auch ordentlich ein. Nun zeigt sich Lena in einem ungewöhnlichen Outfit!

In einem Videoclip, den die zweifache Mutter auf Instagram teilt, kommt sie in einem knappen schwarzen Schnür-Bikini ins Bild gelaufen. Dabei sticht nicht nur der trainierte Körper der Moderatorin ins Auge, sondern auch ihre Fußbekleidung: Zu den Badesachen trägt sie Winterstiefel. Das scheint auch ihre Tochter Zoe zu wundern, die bereits im Pool wartet: "Gehst du mit Schuhen rein?", fragt sie ihre Mama verdutzt. Daraufhin bricht Lena in Gelächter aus. Zu der Aufnahme schreibt sie: "Sie ist einfach das lustigste Mädchen."

Die Fans sind nicht nur von dem ungewöhnlichen Outfit der blonden Schönheit begeistert, sondern auch von Zoes kurzem Auftritt. "So süß! Diese Stimme und diese Frage", schreibt eine Followerin. "Süß, die kleine Prinzessin. Und ihre Locken sind megahübsch!", schwärmt eine weitere. "Die Kleine ist total süß und die Mama sieht immer noch top aus!", fasst ein dritter Nutzer zusammen.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe

