So sportlich ist Model Lena Gercke nach der Geburt unterwegs

Lena Gerckes (34) Fleiß zahlt sich aus! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Mann Dustin Schöne (37) sind 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Im vergangenen Dezember bekam die kleine Familie dann weiteren Zuwachs: Das Model brachte die kleine Lia zur Welt. Bereits kurz nach der Geburt fing die Blondine an, sich wieder sportlich zu betätigen – und das zahlt sich auch aus: In einem Sportoutfit präsentierte Lena ihren athletischen Körper!

Von der Geburt ist der 34-Jährigen kaum noch etwas anzumerken! Das beweist ein neues Bild in ihrer Instagram-Story: Auf dem Foto trägt sie ein zweiteiliges Sportoutfit in Schwarz mit weißen Nähten, das aus einer Leggings mit hohem Bund sowie einem Crop-Top besteht. So posierte sie vor einem Spiegel und gab dabei einen Blick auf ihre bereits wieder sportliche Figur frei. "Ich starte die Woche mit Beckenbodentraining", verriet sie ihren Fans.

Lena hält ihre Fans aber nicht nur mit solchen sportlichen Bildern auf dem Laufenden, sondern gewährt ab und an einen Einblick in ihr Leben als Mama: Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ein Foto, bei dem sie ihre Tochter Lia auf dem Arm hält und sie dabei stillt. "Kleine Trinkpause", kommentierte sie den niedlichen Schnappschuss.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Mann Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2023

