Lena Gercke teilt süßes Mama-Tochter-Foto mit Baby Lia!

Lena Gercke (34) genießt die Zeit mit ihrem Neugeborenen offenbar sehr! Das Model wurde im Winter zum zweiten Mal Mama: Die Blondine und ihr Partner Dustin Schöne (37) begrüßten im Dezember Töchterchen Lia auf der Welt. Die beiden haben schon eine gemeinsame Tochter namens Zoe. Momentan teilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin immer mal wieder Eindrücke aus ihrem Mama-Alltag – nun teilte Lena wieder ein süßes Foto mit ihrer kleinen Prinzessin!

Auf Instagram postete die Influencerin einen Schnappschuss, auf dem sie ihr Töchterchen auf dem Arm hält – dabei posiert Lena lässig in einem entspannten Outfit und schaut selbstbewusst in die Kamera. "Hände voller Liebe", schrieb die 34-Jährige zu der niedlichen Aufnahme des Mama-Tochter-Duos.

In der Kommentarspalte bekam Lena eine Menge Komplimente für das Bild – und vor allem für ihren flachen Bauch! "Wo ist denn dein Bauch?", "Wow, du siehst mega aus" oder "So süß! Und du bist wieder so schnell topfit und schlank. Wahnsinn!", schrieben einige Follower unter das Bild.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Töchterchen Lia im Januar 2023

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

