Slutshaming-Eklat: Menderes steht hinter Dieter Bohlen!

Dieter Bohlen (69) hat immer noch Fürsprecher! Zuletzt gab es eine Menge Schlagzeilen rund um die aktuelle DSDS-Staffel. Der Grund: Mit ein paar frauenfeindlich wirkenden Aussagen sorgte der Poptitan für den sogenannten Slutshaming-Eklat und einen ausgewachsenen Shitstorm – angeführt von seiner Jury-Kollegin Katja Krasavice (26)! Die Rapperin schoss so heftig gegen Bohlen, dass einige Fans sich fragen, ob sie nach den bereits abgedrehten Casting-Folgen überhaupt noch in die Liveshows darf. Doch ein paar Stars stehen trotzdem hinter Dieter: So auch DSDS-Kultkandidat Menderes (38)!

Im Promiflash-Interview betonte der leidenschaftliche Musiker jetzt: "Ich gehe davon aus, dass er das Ganze nicht böse gemeint hat. Dieter Bohlen äußert einfach frei Schnauze seine Meinung. Er ist eben so, wie er ist." Außerdem meinte Menderes: "Mittlerweile, nach 20 Jahren, müsste ja eigentlich jeder wissen, was einen erwartet, wenn man zum DSDS Casting antritt. Wer keine starken Nerven besitzt, darf einfach nicht dorthin gehen!"

Viele zweifeln nach dem jüngsten Skandal an Bohlens Charakter – aber nicht Menderes: "Ich gehe davon aus, dass der liebe Dieter Bohlen eine harte Schale hat, aber mit weichem Kern. Daher denke ich, dass man ihn nicht vorverurteilen sollte für gewisse Aussagen, die er getätigt hat." Abschließend stellte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat klar: "Es wird vieles aufgebauscht. Aus einer kleinen Maus wird ein Elefant gemacht."

So vehement, wie Menderes Bohlen verteidigt, dürfte klar sein, wer sein Favorit in der aktuellen DSDS-Jury ist... "Natürlich ist Dieter Bohlen mein Liebling", beteuerte die TV-Bekanntheit. "Aber auch Pietro Lombardi (30) macht das ganz gut. Auch Leony kommt sehr sympathisch rüber und macht ihre Sache ganz gut. Katja sorgt für den gewissen Eyecatcher und bringt Farbe ins Geschehen und sorgt für gewisse Extravaganz."

Menderes bei den Echos in Berlin 2016

Menderes und Dieter Bohlen

Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

Dieter Bohlen, April 2019

