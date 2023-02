"Isolierend": Tayla Damir über Probleme der Schwangerschaft

Das sagt einem vorher wohl niemand! Der Reality-TV-Star Tayla Damir hatte an der australischen Version von Love Island teilgenommen und diese sogar gewonnen – ihre große Liebe fand sie aber außerhalb der Show in Nathan Broad. Im Oktober vergangenen Jahres heirateten die beiden. Und ihr Liebesglück scheint jetzt perfekt zu sein – vor nicht mal einer Woche verkündeten sie, dass sie ein Baby bekommen. Jetzt spricht Tayla offen über Probleme in der Schwangerschaft, über die scheinbar niemand redet.

"Das erste Drittel, bevor du es den Menschen erzählen kannst, ist unglaublich isolierend", ist nur ein Punkt auf Taylas Liste, die sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story teilte. "Warum sollten wir den Personen in den ersten 12 Wochen nichts davon erzählen, die uns am Ende auffangen, falls etwas Schlimmes passieren sollte?", brachte sie ihre Gedanken zum Ausdruck. Zudem sei das Imposter Syndrome real. "Ich fühle mich, als wäre dieser Bauch nicht meiner oder ich kann diesen Bauch nicht haben, weil ich 'noch nicht so weit bin'", beschrieb sie ihre Gefühlslage.

Obwohl Tayla inzwischen eine Reichweite von über einer halben Million Followern verzeichnen kann, lief ihre Hochzeit mit Nathan ganz privat ab. Es sollen keine Handys erlaubt gewesen sein – lediglich der Fotograf durfte diesen besonderen Tag mit der Kamera begleiten.

Getty Images Nathan Broad und Tayla Damir, 2022

Getty Images Tayla Damir im Mai 2019

Instagram / tayla.damir Tayla Damir mit ihrem Mann Nathan Broad

