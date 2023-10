Nach Geburt: Tayla Damir und Nathan Broad bauen ein Haus!

Sie gehen den nächsten Schritt! Tayla Damir war durch die australische Version von Love Island bekannt geworden. Mit ihrem Auserwählten war es zwar nichts geworden, doch inzwischen ist die Beauty mit ihrem Nathan Broad verheiratet. Kurz nach der Hochzeit verkündeten die beiden im Februar sogar ihre erste Schwangerschaft – und begrüßten ihre Tochter im August auf der Welt. Jetzt wird ihr zu Hause offenbar zu klein, denn: Tayla und Nathan bauen ein Haus.

Das verkündet die Influencerin ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story. "Wir teilen den Prozess unseres Baus in Perth. Aufgeregt ist eine Untertreibung!", schreibt sie zu einem Foto des Flurs. Doch bis sie in ihr Traumhaus ziehen können, wird es offenbar noch etwas dauern. Ein weiteres Bild beschriftet Tayla mit: "Kleine Schritte. Wir teilen unsere Suche nach unserem Architekten und Bauunternehmer." Das Projekt steckt also wohl noch in den Kinderschuhen.

Die Geburt ihres Babys verkündete die Beauty auf Instagram. Im August teilte Tayla ein Foto, auf dem ihre kleine Tochter auf ihrer Brust liegt. Überglücklich drücken sich die frischgebackenen Eltern einen Kuss auf die Lippen. Auch den Namen ihres Babys verriet die Reality-TV-Bekanntheit: "Samara Margot Broad".

Tayla Damir, Influencerin

Nathan Broad und Tayla Damir, Dezember 2022

Tayla Damir und Nathan Broad mit ihrem Baby

