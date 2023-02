Dieser "You"-Star feierte sein Filmdebüt bei "Harry Potter"!

Auch kleine Rollen lassen sich sehen! Charlotte Ritchie (33) ist bekannt aus den Filmen "Call the Midwife" und "Feel Good". Jetzt ergatterte die Schauspielerin die Hauptrolle in der vierten Staffel des Psychothrillers You. Sie spielt die neue Frau in Joe Goldbergs Leben, die Kunstgaleriedirektorin Kate, die dem charmanten Soziopathen sofort misstraut. Doch das ist nicht ihre einzige Rolle in einer berühmten Produktion: Charlotte hatte ihr Debüt bei Harry Potter!

Im Jahr 2005 trat Charlotte in "Harry Potter und der Feuerkelch" als Slytherin-Schülerin in Mad Eye Moodys Klasse für Verteidigung gegen die dunklen Künste auf. In ihrer Szene sitzt sie hinter Harry und Ron Weasley, gespielt von Daniel Radcliffe (33) und Rupert Grint (34). Im Interview mit The Independent erzählte die Britin: "Ich habe kürzlich jemanden am Set getroffen, der mich schnell gegoogelt haben muss, denn er sagte: 'Ich liebe deine Arbeit in Harry Potter! Und ich meinte: 'Ach, echt? Vielen Dank!'"

Im Gespräch über ihre neueste Rolle in "You" verriet Charlotte, wie aufgeregt sie sei, in einer so beliebten Serie aufzutreten. "Ein bisschen Nervosität finde ich ja immer ganz gut, aber ich war sehr nervös. Ich glaube, mir war das Ausmaß der Show vorher nicht ganz klar", gab sie zu. Außerdem berichtete sie, dass ihr Seriencharakter schwieriger zu spielen war, als ihre bisherigen Rollen.

PictureLux/ActionPress Eine Szene aus der vierten Staffel von "You"

Getty Images Charlotte Ritchie, US-amerikanische Schauspielerin

PictureLux/ActionPress Charlotte Ritchie als "Kate" in vierter Staffel von "You"

