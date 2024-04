Nanu? Penn Badgley und Co-Star Charlotte knutschen herum

Penn Badgley (37) spielt seit 2018 den Serienmörder Joe Goldberg in der Netflix-Serie You. Seit der vierten Staffel steht Charlotte Ritchie (34) in ihrer Rolle als Kate an seiner Seite. Aber warum sind die beiden jetzt knutschend auf Fotos zu entdecken? Keine Sorge – bei den Aufnahmen, Daily Mail vorliegen, handelt es sich lediglich um eine heiße Kussszene von "You"! Penn und Charlotte drehen nämlich derzeit die fünfte und letzte Staffel der Thrillerserie.

Auf den Bildern sind die beiden Schauspieler in ihren Rollen als Joe und Kate auf dem roten Teppich zu sehen. Beide sind glamourös zurechtgemacht: Penn trägt einen schwarzen Smoking mit passender Krawatte, hat die Haare nach hinten gekämmt und ist glattrasiert. Charlotte strahlt in einem bodenlangen silbernen Kleid mit tiefem Ausschnitt und rotem Lippenstift. Ob ihr Aussehen ein Hinweis darauf ist, dass Penns Charakter in die prunkvolle Welt seiner Freundin eintaucht und dort sein Unwesen treibt? Das bleibt abzuwarten.

Bereits im vergangenen Monat wurde bekannt, dass "You" mit der Produktion der finalen Staffel begonnen hatte. Dies bestätigte Netflix in einem offiziellen Statement. Passend dazu veröffentlichte der Streamingdienst auch ein erstes Bild im Netz, auf dem Joe auf den Straßen New Yorks unterwegs ist. Wann und wie es aber tatsächlich mit Joes Geschichte weitergeht, ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley bei der Premiere von "You"

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Ritchie bei den TV Choice Awards 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr der Meinung, Netflix gibt bald das Startdatum für "You" bekannt? Ja, ich hoffe es doch sehr! Nein, das wird noch eine Weile dauern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de