Ein kleiner Junge: Elliott Wright ist wieder Papa geworden!

Der TV-Star Elliott Wright ist schon seit vielen Jahren mit seiner Partnerin Sadie Stuart Wright zusammen – im Jahr 2016 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Gemeinsam haben sie bereits ein Kind, ein weiteres Baby hatte eigentlich im Jahr 2021 folgen sollen – doch damals erlitt Sadie leider eine Fehlgeburt. Im Oktober 2022 konnte das Paar dann jedoch die erfreuliche Nachricht teilen, dass die Brünette wieder schwanger ist. Jetzt verkünden Elliott und Sadie, dass ihr Sohn endlich auf der Welt ist!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Sadie ein Bild von dem kleinen Neugeborenen und schrieb dazu: "Willkommen auf der Welt, unser wunderschöner lieber Junge." Bereits am 9. Februar hatte der Kleine das Licht der Welt erblickt und trägt den Namen John Edward Albert Wright. Sie führte ihre emotionalen Worte weiter aus: "Unsere Herzen sind so voll, wir könnten dich nicht mehr lieben, auch wenn wir es versuchen würden." Den Beitrag zierte sie mit vielen blauen Herzen.

Nicht nur der The Only Way Is Essex-Star und Sadie sind hin und weg von ihrem Baby-Glück. Auch die Fans feiern die Geburt von dem kleinen Johnny. "Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienzuwachs", lautete beispielsweise ein freudiger Kommentar.

Instagram / sadiestuartx Elliott Wright und seine Frau Sadie Stuart, Mai 2020

Instagram / sadiestuartx Johnny, das Baby von Elliott Wright

Instagram / elliottwright_ Elliott Wright Frau zeigt ihren Babybauch

