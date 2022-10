Nach Fehlgeburt: Elliott Wright und Sadie erwarten ein Baby!

Elliott Wright schwebt im Papa-Glück! Erst letztes Jahr hatte die Frau des UK-Reality-Stars eine Fehlgeburt im fünften Monat erlitten. Nach ihrem Verlust sind sie wieder auf dem Weg der Besserung und gaben auch ihre Familienplanung nicht auf. In Form eines süßen Schnappschusses teilte der The Only Way Is Essex-Star jetzt tolle Neuigkeiten mit seinen Fans: Elliott und seine Frau erwarten erneut Nachwuchs, denn Sadie ist mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger!

Elliott teilte die tollen Neuigkeiten nun auf Instagram. Dort postete er einen süßen Schnappschuss von seiner schwangeren Frau Sadie und ihrem gemeinsamen Sohn Billie. Der Bauch der werden Mama kann sich darauf schon ziemlich sehen lassen. Es war augenscheinlich ein besonderer Moment für die kleine Familie, die so ein schweres letztes Jahr hatte. "Wir haben gehofft und gebetet, und jetzt sind wir so aufgeregt, dass wir es sagen können. Ein weiterer kleiner Engel ist auf dem Weg!", schrieb der stolze Papa, der bereits zwei weitere Kinder aus einer vergangenen Beziehung hat, unter dem Post.

Auch seine Fans könnten nicht glücklicher für ihn sein! "Das ist so wundervoll! Herzlichen Glückwunsch!", "Wie toll, ich kann es kaum erwarten" oder "Das ist eine wunderbare Nachricht nach allem, was ihr durchgemacht habt. Kuschelt euch an den kleinen Engel und wachst schnell", schrieben zum Beispiel drei seiner Follower unter den Post.

Instagram / elliottwright_ Elliott Wright Frau zeigt ihren Babybauch

MEGA Realitystar Elliott Wright

Instagram / elliottwright_ Realitystar Elliott Wright und seine Frau Sadie Stuart

