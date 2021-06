Nach mehreren schweren Schicksalsschlägen gibt es endlich wieder gute Nachrichten für Elliott Wright! Der britische Realitystar, der vor allem durch die Sendung "The Only Way Is Essex" bekannt wurde, musste in den letzten Monaten so einiges wegstecken: Anfang des Jahres verlor der 40-Jährige seinen Vater und wenige Tage nach der Beerdigung brannte sein eigenes Restaurant nieder. Doch nun hat der Realitystar allen Grund zur Freude: Seine Frau Sadie Stuart ist wieder schwanger!

Wie The Sun berichtete, sei das Ehepaar überglücklich und könne nach all den negativen Ereignissen nun "endlich ein Licht am Ende des Tunnels" sehen. "Ich sagte zu Sadie: 'Mein Vater hat uns einen Engel geschickt'", erzählte Elliott in einem Interview mit OK Magazine. Das Jahr 2021 sei bisher eines seiner schlimmsten Jahre überhaupt gewesen, doch nun könne er wieder voller Zuversicht in die Zukunft blicken, erklärte Elliott. "Ich war schon immer ein positiver Mensch", ergänzte er.

Der Realitystar und seine Frau Sadie haben bereits einen zweijährigen Sohn zusammen. Außerdem ist Elliott auch der Vater zwei weiterer Kinder aus erster Ehe. Bis der neuste Familienzuwachs nun auf die Welt kommt, werden noch einige Monate vergehen: Sadie soll im vierten Monat schwanger sein.

Getty Images Elliott Wright, Realitystar

Instagram / elliottwright_ Realitystar Elliott Wright und seine Frau Sadie Stuart

MEGA Realitystar Elliott Wright

