Erneuter Schicksalsschlag für Elliott Wright und seine Frau. Nach dem Tod seines Vater Eddie und dem Brand in seinem Restaurant schien es für den "The Only Way Is Essex"-Star endlich wieder bergauf zu gehen. Anfang Juni verkündete Elliott, dass seine Frau Sadie Stuart wieder schwanger sei. Doch nun musste das Paar eine traurige Nachricht bekannt geben: Sadie hat ihr Baby verloren.

Das teilten die Briten in einem gemeinsamen Statement auf Instagram mit. Auf einem schwarzen Hintergrund schrieben sie mit weißer Schrift: "Schwersten Herzens teilen wir euch die erschütternde Nachricht mit, dass wir eine Fehlgeburt hatten und unseren kleinen Jungen am Mittwoch im fünften Monat verloren haben." Das Paar ist untröstlich, sein zweites gemeinsames Kind verloren zu haben. "Unsere Herzen sind in eine Million Stücke gebrochen, und unsere ganze Welt und unsere Träume wurden auseinandergerissen."

Was genau zur Fehlgeburt geführt hat, verrieten Elliott und Sadie nicht. Nach der Totgeburt hätten die Eltern eines zweijährigen Sohnes jedoch noch ein wenig Zeit mit ihrem Baby verbringen können. "Wir trösten uns damit, dass unser süßer Junge jetzt im Himmel bei Opa Eddie ist", schrieb das Paar weiter und bat darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.

