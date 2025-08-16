"Wednesday"-Staffelfinale bringt totgeglaubte Figur zurück

Endlich ist es so weit: Der YouTube-Trailer zur zweiten Hälfte der zweiten Staffel des Netflix-Hits Wednesday sorgt für große Überraschungen und gibt Fans einen Ausblick auf das lang ersehnte Finale. Wer sich die ersten Folgen der zweiten Staffel noch nicht angeschaut hat – es folgen Spoiler: In der Vorschau wacht die von Jenna Ortega (22) gespielte Titelfigur nach dem dramatischen Kampf im Willow Hill Krankenhaus aus dem Koma auf – und erhält unerwartet Unterstützung. Niemand Geringeres als die totgeglaubte ehemalige Schulleiterin Larissa Weems, gespielt von Gwendoline Christie (46) aus Game of Thrones, nimmt sich als Wegweiserin ihrer an. Doch ein Detail sticht hervor: Es scheint, als könnte niemand außer Wednesday ihre neue Gefährtin wahrnehmen.

Die große Frage, die sich nach dem Trailer stellt, ist: Handelt es sich bei Larissa Weems um eine Halluzination infolge des schweren Sturzes, den Wednesday im Krankenhaus erlitt? Oder steckt ein größeres Geheimnis hinter ihrer mysteriösen Rückkehr? Antworten könnten die finalen vier Folgen liefern, die ab dem 3. September 2025 auf Netflix verfügbar sind. Doch damit nicht genug: Neben der rätselhaften Rückkehr der Schulleiterin drohen am Horizont weitere Gefahren. Tyler, Wednesdays Widersacher aus der ersten Staffelhälfte, ist entkommen und die gespenstische Botschaft einer unbekannten Stimme verstärkt das Unheil: "Vorsicht, denn du wirst den Preis dafür bezahlen."

Für Fans der Serie bleibt die Rückkehr von Larissa Weems ein unerwarteter und spannender Moment, der viele Fragen aufwirft. Gwendoline Christie schwärmt für die emotional komplexe Figur der Schulleiterin. Gegenüber Entertainment Weekly enthüllte die Schauspielerin sogar: "Es ist das erste Mal, dass ich mich jemals auf dem Bildschirm schön gefühlt habe." Ihre Rückkehr dürfte in der Serie das emotional angespannte Verhältnis von Wednesday zu ihrer Umgebung beleuchten, das immer wieder eines der Kernelemente der Serie ist. Ob es sich bei dem erneuten Auftauchen von Larissa Weems um eine mentale Schutzprojektion oder doch um etwas Übernatürliches handelt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis.

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Netflix / Bernard Walsh Gwendoline Christie als Principal Weems in "Wednesday", Staffel 2

VLAD CIOPLEA/NETFLIX Gwendoline Christie in "Wednesday"