Homophobes Verhalten: Geldstrafe für Ex-Kicker Patrice Evra!

Die Entscheidung ist gefallen! Der ehemalige Profi-Fußballer Patrice Evra (41), der bei Clubs wie Juventus Turin unter Vertrag stand, ist mittlerweile als Trainer tätig. Im Mai 2019 postete der einstige Außenverteidiger im Anschluss an ein Spiel zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain online ein Video, in dem er homophobe Aussagen tätigte. Jetzt wurde Patrice deswegen gerichtlich zu einer Geldstrafe verurteilt!

Wie The Sun berichtet, ist der 41-Jährige verpflichtet, insgesamt knapp 3.000 Euro zu entrichten. Der Anwalt mehrerer Organisationen, die zuvor gegen Patrice Anzeige erstattet hatten, erklärte: "Die homophoben Aussagen einer Person wie Patrice Evra schüren Hass und Gewalt gegen Angehörige der LGBTQ-Community – vor allem in Ländern, in denen Homosexualität als kriminell erachtet wird. So auch im Senegal, dem Land, aus dem der Angeklagte stammt." Der einstige Profi-Kicker sei selbst nicht vor Gericht anwesend gewesen, als das Urteil gegen ihn ausgesprochen wurde.

Im besagten Video, in dem Patrice die homophoben Äußerungen von sich gab, meinte er in Bezug auf die Spieler von Paris Saint-Germain: "Ihr seid schwul, ihr seid schwul, lasst mal die richtigen Männer ran." Der heutige Trainer wollte mit der Aussage behaupten, dass die Spieler von Manchester United "männlicher" seien als die des französischen Kontrahenten.

Getty Images Patrice Evra auf einem Sports-Event von "Prime Video"

Getty Images Patrice Evra, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Patrice Evra im Jahr 2013

