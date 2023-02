XXL-Brüste geplatzt: Mary Magdalene will natürlicher werden

Mary Magdalene hat offenbar genug von ihrer XXL-Oberweite! Die Netz-Bekanntheit sorgt mit ihrem Aussehen immer wieder für Aufsehen. Der Grund: Neben zahlreicher Po- und Lippen-OPs lässt sich die gebürtige Kanadierin regelmäßig ihre Brüste vergrößern. Doch nun hat es die 30-Jährige offenbar übertrieben. Via Instagram berichtete sie nämlich, dass eines ihrer Brustimplantate geplatzt sei. Daraufhin teilte sie stolz einige Aufnahmen von ihrem neuen Look mit nur einer Riesen-Brust. Doch in Zukunft möchte Mary auf ihre extremen Implantate verzichten...

