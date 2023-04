"Traurig": Mary Magdalene gedenkt OnlyFans-Model Christina

Mary Magdalene gedenkt der verstorbenen Christina Ashten Gourkani. Bekannt wurde die Beauty durch ihre Ähnlichkeit mit Kim Kardashian (42) – dafür unterzog sich die Influencerin auch diversen Schönheitseingriffen. Doch vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Das OnlyFans-Model stirbt im Alter von gerade einmal 34 Jahren. Christina erlitt einen Herzinfarkt, nachdem sie sich in einem Krankenhaus von einer OP erholt hatte. Im Netz gedachte Mary Christina nun mit lieben Worten.

Das berichtet jetzt The Sun. Mit einem Post im Netz hat die Influencerin auf den plötzlichen Tod des Models Bezug genommen: "Ich kenne sie nicht, ich habe sie immer nur zufällig auf Instagram gesehen und fand sie wirklich hübsch. Aber es ist so traurig, dass sie gerade an einer Schönheitsoperation gestorben ist. Es ist so beängstigend, weil man wirklich nie weiß, ob man daran sterben wird", schrieb Mary, die in den vergangenen Jahren auch unzählige Schönheits-OPs an sich machen ließ.

Mary selbst war 2020 fast auf einem OP-Tisch gestorben, als sie "die fetteste Vagina der Welt" haben wollte. Während des beinahe tödlichen Eingriffs verlor das OnlyFans-Model nach eigenen Angaben so viel Blut, dass es zwei Bluttransfusionen erhalten musste. Dennoch erklärte Mary gegenüber dem Medium: "Plastische Chirurgie ist mein Extremsport... ein Hobby. Viele Menschen sind süchtig nach ihren Hobbys, aber ich denke, solange ich niemandem wehtue und es mich glücklich macht, ist daran nichts auszusetzen."

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, Social-Media-Star

Instagram / ashtens_empire Christina Ashten Gourkani

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene im März 2022

