Mary Magdalenes Lippen werden immer voluminöser. Die Kanadierin wurde in den vergangenen Jahren vor allem dafür bekannt, sich gerne mal unters Messer zu legen. Neben zahlreichen Brustvergrößerungen, lässt sich die Netz-Bekanntheit auch ihre Lippen regelmäßig vom Beauty-Doc vergrößern. Doch mittlerweile sind diese schon so voluminös, dass das Model seinen Mund kaum noch zu bekommt. Aber warum lässt sich Mary ihre Lippen so stark unterspritzen?

Auf Instagram verriet der Social-Media-Star im vergangenen Jahr, dass er ein bestimmtes Ziel verfolge. "Für das kommende Jahr ist es mein Ziel, massiv hässliche Lippen zu bekommen", verkündete Mary. Seither arbeitet sie tatkräftig daran, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Beim Anblick ihrer neusten Beiträge, scheint es, als würde sie ihrem Ziel immer näher kommen. Die Lippen des Models sind mittlerweile so groß, dass ihm das Sprechen allmählich schwerfällt.

Dass ihr Hang zu Beauty-Eingriffen auch Probleme mit sich bringt, offenbarte die Netz-Bekanntheit bereits vor zwei Jahren in einem Interview mit Unilad. "Die negativen Nebenwirkungen sind, dass ich nicht mehr durch einen Strohhalm trinken und nicht mehr pfeifen kann. Meine Lippen sind einfach zu dick dafür", gestand sie.

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, Influencerin

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, April 2022

Instagram / 1800leavemaryalone Mary Magdalene, Netz-Bekanntheit

