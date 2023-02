YouTuberin Julia Beautx hat vor "Let's Dance" großen Respekt

Wie tickt eigentlich Julia Beautx (23)? Die YouTuberin gehört zum diesjährigen Let's Dance-Cast – und wird schon in einigen Tagen ihr Können auf dem Parkett unter Beweis stellen müssen. Während sie in der YouTube-Welt ein bekanntes Gesicht ist, kennen die Zuschauer, die sich abseits von Social Media bewegen, die Beauty-Queen wohl eher nicht. Jetzt verriet Julia, was man bezüglich Let's Dance über sie wissen muss!

"Also, ich kann gar nicht tanzen, aber hab voll Bock, das alles zu lernen", begann sie das RTL-Interview. "Genau davor habe ich den größten Respekt – dass ich die Schritte nicht hinkriege! Im Endeffekt sieht das immer ganz leicht aus... Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert und es ist schon schwieriger, als ich dachte." Dennoch stellte Julia klar: "Ich bin die perfekte Kandidatin, weil ich wirklich bei Null anfange. Habe absolut keine Vorkenntnisse, gar nichts. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem an die Spitze tanzen kann."

Schon bald bekommt der Webstar seinen Mentor für die gesamte "Let's Dance"-Zeit zugeteilt – worauf muss sich ihr Partner einstellen? "Mein Profi-Tänzer muss mir auf jeden Fall in den Arsch treten. Und muss auch nett sein können und lustig", beteuerte Julia. Hat sie denn einen Wunsch-Partner? "Ich hätte mir immer schon Massimo rausgesucht, auch wenn man mich bereits im Alter von zehn Jahren gefragt hätte...", schwärmte der Content Creator. "Auch wenn ich glaube, dass der einen echt hart rannimmt."

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Influencerin

