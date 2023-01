Für Schauspielkarriere: Julia Beautx legt ihren Namen ab!

Julia Beautx (23) hat große Pläne und diese haben mit ihrem Namen zu tun! 2013 eröffnete die Internet-Bekanntheit ihren YouTube-Kanal. Auf diesem lädt sie seitdem hauptsächlich Lifestyle-Videos hoch. Inzwischen folgen ihr schon über 2,4 Millionen Menschen auf der Social-Media-Plattform. Auch als Influencerin hat sie sich einen großen Namen gemacht – nun erobert der Webstar zudem die Schauspielbranche. Dafür möchte Julia jedoch ihren Künstlernamen ablegen!

Im Interview mit Bild am Sonntag verriet Julia nun ihre Pläne – als Schauspielerin wolle sie künftig mit ihrem richtigen Namen – Julia Willecke – auftreten. "Ich versuche gerade, meinen richtigen Namen zu etablieren", erklärte die 23-Jährige. Mit ihrem Künstlernamen identifiziere sie sich zwar noch, aber in einigen Jahren sei dieser für sie als TV-Persönlichkeit einfach nicht mehr so passend.

Aktuell ist Julia als Schauspielerin in aller Munde. In dem ZDF-Dreiteiler "Gestern waren wir noch Kinder" begeistert der Webstar mit seinem schauspielerischen Talent. Dass sie mal eine TV-Serie drehen würde, habe Julia jedoch nicht kommen sehen: "Ich hab im Leben nicht damit gerechnet, dass überhaupt so etwas Krasses daraus wird.“

