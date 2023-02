TV-Bekanntheit Howard Bragman stirbt an aggressiver Leukämie

Er hat den Kampf verloren. Howard Bragman war ein amerikanischer Krisenmanager und PR-Experte. Zudem veröffentlichte er ein Buch, welches Menschen im wirklichen Leben unterstützen sollte. In diesem Monat wollte er mit seinem Partner Mike Maimone eigentlich an einer Hochzeit in Mexiko teilnehmen. Bei einer vorsorglichen Untersuchung für diese Reise wurde bei der TV-Bekanntheit eine aggressive Art von Leukämie festgestellt. Jetzt kam die traurige Nachricht, dass Howard dem Krebs erlegen ist.

Im Alter von nur 66 Jahren verlor Howard den Kampf gegen den Krebs, wie das amerikanische Magazin TMZ jetzt berichtete. Bei ihm war die aggressivste Form von Leukämie festgestellt worden, die ein Mensch bekommen kann. Aufgrund dessen schritt diese auch "explosionsartig" voran – der Tod war schon absehbar. Erst vor zehn Tagen war er wegen des Krebses ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Da er selber schwul war, setzte er sich auch für die LGBTQIA+-Community ein. Im September 2021 spendete er eine Million Dollar, um den Howard Bragman Coming Out Fund an der Universität von Michigan zu gründen. Die Verwaltung des Fonds soll jetzt von dem Spectrum Center übernommen werden.

Anzeige

Getty Images Jeffrey Tambor und Howard Bragman im Oktober 2004

Anzeige

Getty Images Howard Bragman im Oktober 2004

Anzeige

Getty Images Howard Bragman, PR-Experte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de