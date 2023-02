Kurz vor "Let's Dance": So bereitet sich Sharon Battiste vor

Vor Sharon Battiste (31) liegt eine aufregende Zeit! Im vergangenen Jahr suchte sie als Bachelorette noch nach der großen Liebe und fand in Jan Hoffmann tatsächlich den richtigen Partner – nun hat sie weiter Großes vor! Die Influencerin wird in der kommenden Staffel Let's Dance übers Parkett fegen. Dafür hat sie auch große Ambitionen, denn sie will die Tanzshow gewinnen! Promiflash erzählte Sharon, wie sie sich auf "Let's Dance" vorbereitet.

"Eine Mischung aus sportliche Vorbereitung und Zeit mit dem Liebsten macht mich stark für die aufregende Zeit", berichtete sie im Promiflash-Interview. Tipps von ehemaligen Kandidaten für eine erfolgreiche Teilnahme hat sich Sharon allerdings nicht geholt: "Ich möchte dort meine ganz eigene Geschichte erzählen und überrascht werden von allem", stellte sie klar.

Deswegen ist Sharon auch schon voller Vorfreude auf die kommende Zeit: "Das wird super", zeigte sie sich gegenüber Promiflash sichtlich begeistert. Jedoch gibt es auch etwas, vor dem die TV-Bekanntheit am meisten Angst hat – und es sind nicht die sportlichen Anstrengungen oder die schwierigen Tänze: "Tatsächlich vor meinen eigenen Gefühlen."

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

RTL Sharon Battiste nimmt an der 16. Staffel von "Let's Dance" teil

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im September 2022

