Nach Trennung von Laura: Dane Bowers hat eine neue Freundin

Dane Bowers (43) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben. Im August des vergangenen Jahres wurde öffentlich, dass der Sänger und Laura Anderson sich zum wiederholten Mal getrennt haben. Während die einstige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe mittlerweile von ihrem neuen Partner schwanger ist, war es bislang ruhig um das Liebesleben des Musikers. Doch jetzt wurde bekannt: Dane ist wieder vergeben!

Ein Insider plauderte gegenüber Daily Mail aus, dass der 43-Jährige seit einigen Wochen mit Claire Collier liiert sei. "Dane und Claire haben sich in den letzten Wochen auf Dates getroffen und kennengelernt, aber jetzt wird ihre Beziehung immer intensiver", verriet die Quelle. Die zweifache Mutter habe ihren Freunden sogar erzählt, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft mit dem "All My Life"-Interpreten vorstellen könne.

Und auch Dane scheint diesem Gedanken offenbar nicht abgeneigt zu sein. "Alles, was Dane seit Jahren wollte, war, die richtige Person zu finden und sesshaft zu werden. Er dachte, das wäre mit Laura der Fall, und als sie sich trennten, war das sehr schwer für ihn. Aber jetzt hat Claire ihm wieder Schwung gegeben", betonte der Informant.

Instagram / danebowers Dane Bowers, Dezember 2022

Mario Mitsis / BACKGRID Dane Bowers, Musiker

Instagram / danebowers Dane Bowers im November 2020

