Prinzessin Victoria von Schweden ließ Tränen freien Lauf

Allein der Gedanke bringt Prinzessin Victoria von Schweden (45) zum Weinen. Ihr Vater, König Carl Gustaf von Schweden (76) feiert in diesem Jahr sein 50. Thronjubiläum. In den vergangenen zwei Jahren war der schwedische Royal von der Journalistin Karin af Klintberg begleitet worden. Die Filmproduzentin drehte eine Dokumentation über den König und seine Familie. Gegenüber Karin zeigte sich Victoria so emotional wie noch nie!

In einem Interview mit dem schwedischen Nachrichtenportal Hänt berichtet die Filmproduzentin von einem Gespräch mit Victoria. Als es um den Tod ihrer Eltern ging, sei die Prinzessin sehr emotional geworden. "Sowohl sie als auch ich saßen mit einer Träne in den Augen da", plaudert Karin aus. In Victorias besonderer Situation bedeutet dieser Tag nicht nur den Verlust einer geliebten Person, sondern auch ihre Krönung zur Königin.

Schon seit ihrer Kindheit wird Victoria auf ihre Zukunft als Königin vorbereitet. Daher wird es ihr vermutlich nicht schwerfallen, ihren Vater in den nächsten Tagen zu vertreten. Aufgrund einer Herz-Operation kann der König seine Termine in den kommenden Tagen nicht selbst wahrnehmen. Die Operation habe er jedoch gut überstanden.

