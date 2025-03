Kronprinzessin Victoria feiert Namenstag in Militäruniform

Der 12. März ist für Kronprinzessin Victoria (47) ein ganz besonderer Tag: Die Royal-Lady feiert dann ihren Namenstag, was in Schweden tiefe Tradition hat. Die 47-Jährige erschien zur Feier des Tages in Stockholm vor dem Königlichen Palast in einer eleganten königsblauen Militäruniform mit goldenen Knöpfen und einer schwedischen Flagge auf der Schulter. Vor einer versammelten Menge von Gratulanten nahm sie an einer militärischen Zeremonie teil, bei der die schwedischen Streitkräfte vor der Prinzessin salutierten und Blumen überreichten. Besonders herzlich wirkte Victoria beim Gespräch mit einer Kindergruppe, die ihr zu Ehren fröhlich mit schwedischen Fähnchen winkte.

Die Tradition der Namenstagsfeierlichkeiten für Kronprinzessin (51) Victoria reicht bis in die 1990er-Jahre zurück. Anders als ihr Geburtstag im Juli, den sie meist auf der Insel Öland abseits der Großstadt feiert, findet ihr Namenstag jedes Jahr am 12. März mit einer offiziellen Zeremonie in Stockholm statt. Ihr Mann Prinz Daniel (51) und die beiden Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) waren bei der Zeremonie nicht zu sehen – ob sie aus dem Palast zugeschaut haben, ist nicht bekannt.

In wenigen Jahren steht für Kronprinzessin Victoria eine noch größere Feierlichkeit an: ihr 50. Geburtstag im Juli 2027. Doch bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass es finanzielle Probleme gibt. Der schwedische Königshof hat sich laut Expressen kürzlich mit der Bitte um mehr Unterstützung in Form von Steuergeldern an die Regierung gewandt. Grund dafür war der Wunsch, die Victoria-Tage auf Öland, insbesondere den musikalischen Galaabend in den Ruinen von Schloss Borgholm mit Fernsehübertragung, gebührend zu zelebrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria an ihrem Namenstag im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria von Schweden, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel

Anzeige Anzeige