Nach Herz-OP: König Carl Gustaf von Schweden geht es gut

König Carl Gustaf von Schweden (76) wurde am Herzen operiert! Wie der Palast vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte, war der medizinische Eingriff für Montagvormittag geplant – dem Tag, an dem seine Enkelin Leonore (9), die erstgeborene Tochter von Prinzessin Madeleine (40), ihren Geburtstag feierte. Nun gibt es einen weiteren Grund zur Freude an diesem Tag: Der Monarch hat die Operation gut überstanden!

"Heute Morgen, am 20. Februar, unterzog sich Seine Majestät der König einem chirurgischen Eingriff mit Kathetertechnik in der Herzgegend", heißt es in einer Pressemitteilung des Palasts. "Die Operation verlief nach Plan und dem König geht es gut", wird weiter verlautbart. Außerdem lässt das Oberhaupt des schwedischen Königshauses seinen Dank für die Unterstützung und die Herzlichkeit, die ihm entgegengebracht wurde, ausrichten. Für das Gesundheitssystem in seinem Land sei der dreifache Vater zudem sehr dankbar.

Zur Erholung im Anschluss an seine Operation soll der Royal erst mal für zwei Wochen ruhen. Der 76-Jährige muss fit werden, denn: In diesem Jahr feiert der König sein 50. Regierungsjubiläum. People zufolge werden die Feierlichkeiten am 15. und 16. September in Stockholm stattfinden.

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden im Oktober 2022 in Uppsala

Getty Images Die schwedischen Royals König Carl Gustaf und Königin Silvia mit ihren drei Kindern

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau, Königin Silvia im Dezember 2020

