Victoria und Königin Silvia glänzen im floralen Partnerlook

Die schwedischen Royals luden am Mittwoch zu einem eleganten Staatsdinner ein. Etwa 150 Gäste aus dem Parlament, der Regierung und dem Sport versammelten sich im Palast für das jährlich stattfindende Repräsentationsdinner. Doch wie Daily Mail berichtet, lagen wohl alle Augen auf der königlichen Familie – vor allem Kronprinzessin Victoria (47) und ihre Mutter Königin Silvia (81) machten eine richtig gute Figur. Die Bilder zeigen, dass die beiden passend zum Frühling in bodenlangen Kleidern mit Blumenmuster erschienen. Während Victorias Kleid bunte Farben auf einem hautfarbenen Stoff kombinierte, entschied ihre Mutter sich für eine etwas dunklere Variante: Ihre Robe war mit schwarz-weißen Blümchen bestickt.

Vor allem Victoria ist für ihr Stilbewusstsein bekannt und ist bei fast jedem Event ein echter Hingucker. Eine Sache bleibt dabei aber immer gleich: Sie trägt ihre dunkelbraunen Haare immer in der gleichen Frisur – in einem am Hinterkopf festgebundenen Dutt. So auch beim Staatsdinner am Mittwoch. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie ihr Friseur Peter Hägelstam vergangenes Jahr im Podcast "Monarkerna" erklärte. "Der Dutt betont Victorias Augen, Wangenknochen und ihr schönes Profil", meinte er. Zudem halte die Frisur ihre Haare auch unter schwierigen Umständen – wie zum Beispiel Wind – sicher zusammen und sei für jeden Anlass ästhetisch angemessen.

Als zukünftige Königin Schwedens ist es Victoria wichtig, in der Öffentlichkeit immer einen professionellen Eindruck zu machen. Wann genau sie den Thron übernehmen wird, ist nicht ganz klar. Derzeit sitzt dort noch ihr Vater König Carl Gustaf (78). Allerdings gibt es jede Menge Spekulationen, zu welchem Zeitpunkt der Thronwechsel stattfinden könnte. Der Royal-Experte Johan T. Lindwall vermutete, dass der Palast das Jahr 2030 anpeilen könnte. Mehr noch: Im Gespräch mit Gala tippte er auf den 23. Februar. An diesem Tag feiert Victorias älteste Tochter Estelle (13) ihren 18. Geburtstag und wird damit volljährig. Bisher handelt es sich dabei um Spekulationen. Carl Gustaf betonte schon mehrfach, dass er derzeit nicht vorhabe, abzudanken.

Anzeige Anzeige

PPE/Thorton / ActionPress Königin Silvia, König Felipe und Prinzessin Victoria

Anzeige Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden und seine Tochter Prinzessin Victoria von Schweden

Anzeige Anzeige